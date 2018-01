Chiemgau Team Trophy: An jeder Station locken Schmankerl

Genuss, Erlebnis und Spaß stehen am Sonntag, 28. Januar 2018, bei der Chiemgau Team Trophy wieder ganz im Vordergrund. − Foto: Mergenthal Genuss, Erlebnis und Spaß stehen am Sonntag, 28. Januar 2018, bei der Chiemgau Team Trophy wieder ganz im Vordergrund. − Foto: Mergenthal



"Die Loipen sind perfekt präpariert", hieß es bei der Abschlussbesprechung des Organisations-Teams der 4. Chiemgau Team Trophy. Die jüngsten Schneefälle sorgen für ideale Bedingungen, wenn am Sonntag, 28. Januar 2018, pünktlich um 9 Uhr mehr als 800 Langläufer aus zehn Nationen auf die Strecke des Genuss- und Erlebnis-Langlaufs gehen.

Die Sportler erwartet ein aktiver Tag mit zahlreichen Foto-Punkten, perfektem Ski-Service, Shuttle-Möglichkeiten und fünf außergewöhnlichen Genuss-Stationen. Dort können sich Läufer mit heißen und kalten Getränken und hausgebackenen Energieriegeln versorgen. An jeder Station locken zusätzlich besondere Schmankerl. Das zieht nicht nur Hunderte Freizeitsportler an, sondern auch echte Sportgrößen wie die ehemalige Spitzen-Biathletin Kathrin Lang oder Weltklasse-Triathlet Michael Raelert.

Das umfassende Rahmenprogramm beginnt bereits am Samstagnachmittag mit einem Abschlusstraining bei Sport Dorner in Reit im Winkl. Um 19 Uhr wird die Trophy im Hotel "Bayerischer Hof" in Inzell offiziell eröffnet. Am Sonntag lockt vor dem Start ein Frühstück an der Max-Aicher-Arena in Inzell, bevor es von dort aus um 8.45 Uhr zur Startlinie geht. Die Böllerschützen geben um 9 Uhr den Startschuss zum Genuss-Langlauf über Ruhpolding nach Reit im Winkl. − vmEine ausführliche Vorschau lesen Sie in der Wochenend-Ausgabe, 27./28. Januar 2018, von Trostberger Tagblatt, Traunreuter Anzeiger und Südostbayerischer Rundschau.