Stadt Traunstein hat einen neuen Jugendbeirat

Den neuen Jugendrat der Stadt Traunstein bilden (von links) Maxi Müller-Loennies, Selina Stöger, Anian Varga, Felix Siegl, Ella Starke, Johannes Müller, Christina Isfan, Quirin Gnadl, Hannah Chmiel, Ali El Dirani, rechts Stadtrat und Jugendreferent Thomas Stadler. − Foto: Westermeier



Traunstein. Im Lindlzimmer des Traunsteiner Rathauses ist die konstituierenden Sitzung des im November neu gewählten Jugendbeirates über die Bühne gegangen. Zum Vorsitzenden wurden Johannes Müller und zu dessen Stellvertreter Felix Siegl gewählt. Der Jugendbeirat besteht aus zwölf Mitgliedern und vertritt als demokratisch legitimiertes Gremium die Interessen aller Traunsteiner Jugendlichen. Er berät den Stadtrat in Belangen der Jugend – überparteilich und neutral. Seine Amtsperiode endet am 31. Dezember 2019. Die Traunsteiner Jugendlichen können sich mit allen Sorgen, Vorschlägen und Wünschen direkt an den Jugendbeirat wenden, per E-Mail an Jugendbeirat.traunstein@gmail.com oder über die Facebookseite "Jugendbeirat Traunstein". − red