Vor 40 Jahren formten Umbrüche das Tittmoning von heute

Tittmoning (Lkr. Traunstein) ist seit dem Jahr 1234 eine Stadt. Doch so, wie man die Salzachstadt heute kennt, entstand sie vor genau 40 Jahren: Im Zuge der Gebietsreform kamen Kay und Törring zur Gemeinde dazu, mit ihnen wurde das Stadtgebiet in seinen heutigen Grenzen geschaffen.

"Deshalb ist dieses Jahr auch ein besonderes", so Bürgermeister Konrad Schupfner (CSU). Geplant sind große Jubiläumsfestivitäten.

Doch die heutige Eintracht ist erkämpft: Kein Thema erregte die Gemüter damals so sehr wie die Gebietsreform. Um die von oben verordneten Zwangszusammenlegungen tobten heftige Debatten, die Pläne der Landesregierung stießen auf Widerstand. Zugleich weckten sie aber auch Begehrlichkeiten, so manch Kommune sah die Chance, an Größe und damit an Einfluss zu gewinnen. Die kuriosesten Gebilde entstanden, manch Gemeindefusion bestand nur ein oder zwei Tage. Teilweise waren die Bürger innerhalb einer Gemeinde zerrissen, einig waren sie sich nur in der Angst vor dem Verlust der Identität.



Die Heimatzeitung hat mit Zeitzeugen und Protagonisten dieser turbulenten Zeit, mit Bürgern und Prominenten der einstmals selbstständigen Gemeinden gesprochen und Antwort auf eine Frage gesucht: "Fühlen Sie sich heute als Tittmoninger?"

