Pfarrer-Huber-Haus wird komplett saniert

Das Pfarrer-Huber-Haus (rechts) neben dem Pfarrzentrum St. Andreas am Marktmülleranger ist in keinem guten Zustand. Es soll nach der Sanierung 2022 als Pfarrhof und Verwaltungsgebäude dienen. − Fotos: luh Das Pfarrer-Huber-Haus (rechts) neben dem Pfarrzentrum St. Andreas am Marktmülleranger ist in keinem guten Zustand. Es soll nach der Sanierung 2022 als Pfarrhof und Verwaltungsgebäude dienen. − Fotos: luh



Schon seit vielen Jahren trägt sich die Kirchenstiftung St. Andreas Trostberg mit dem Gedanken, das Pfarrer-Huber-Haus am Marienplatz 6 neben dem Pfarrzentrum herzurichten. Jetzt sind die Würfel gefallen: Das denkmalgeschützte Gebäude, das eines der ältesten Anwesen der Stadt ist, wird umfassend saniert und soll ab Herbst 2022 als Pfarrhof genutzt werden (siehe Kasten unten ). Dies haben die Erzdiözese München und Freising sowie die Kirchenstiftung St. Andreas bekannt gegeben. Ein entsprechender Bauantrag stieß in der Bauausschusssitzung am Mittwoch auf breite Zustimmung.

Das ehemalige Baderanwesen wird etwa ab dem Jahr 1500 in Urkunden erwähnt. Im 16. Jahrhundert sei das Erdgeschoß dann aufgestockt worden. Nach mehreren baulichen Veränderungen wurde das dreigeschoßige Gebäude Anfang des 20. Jahrhunderts zu einem Mietshaus mit acht Wohnungen umgebaut. Doch dann wurde nicht mehr viel gemacht, und das Haus verfiel zusehends. In den vergangenen Jahren konnte es nicht mehr vermietet werden.

Verkauft durfte das Anwesen nicht werden. Denn der 1995 verstorbene Priester Anton Huber, ein gebürtiger Trostberger, hatte es der Kirchenstiftung St. Andreas 1984 vermacht mit der Auflage, dass es für kirchliche oder caritative Zwecke, zur Ergänzung des Pfarrzentrums oder als Wohnraum für kirchliche Mitarbeiter verwendet werden müsse. Einen Verkauf des Hauses schließt die Überlassungsurkunde ausdrücklich aus. Darüber hinaus vermachte Pfarrer Huber der Gemeinde zweckgebunden eine Summe von damals 500000 Deutschen Mark, die sich mit Zinsen inzwischen auf etwa 860000 Euro beläuft.



Die Garagen und jüngeren Anbauten hinter dem Haus sollen abgerissen werden. Die Garagen und jüngeren Anbauten hinter dem Haus sollen abgerissen werden.



Die Bauarbeiten sollen im Mai nächsten Jahres beginnen und bis September 2022 abgeschlossen sein.

Mehr über die Historie, die Pläne, Kosten und Förderungen lesen Sie am Samstag, 27. Januar 2018, im Trostberger Tagblatt/Traunreuter Anzeiger.



Auf dem Kupferstich, der eine Stadtansicht von 1705 zeigt, ist das ehemalige Baderanwesen zu sehen. Auf dem Kupferstich, der eine Stadtansicht von 1705 zeigt, ist das ehemalige Baderanwesen zu sehen.