Mit flotter "Forelle im Dirndl" ins Festjahr

Die "Forelle im Dirndl" begleitet die Waginger Sportangler als "Maskottchen" beim Jubiläum zum 50-jährigen Bestehen. −Foto: Sojer Die "Forelle im Dirndl" begleitet die Waginger Sportangler als "Maskottchen" beim Jubiläum zum 50-jährigen Bestehen. −Foto: Sojer



Bei der Hauptversammlung der Sportfischer im Gasthof Wölkhammer in Waging am See (Lkr. Traunstein) standen nicht nur Neuwahlen auf dem Programm, auch das Gründungsjubiläum zum 50-jährigen Bestehen war Thema. Nachfolger von 1. Vorsitzendem Alexander Garnweitner wurde Alfons Retzer, der im Verlauf des Abends auf das kommende Festjahr einging. Für den Zelt-Aufbau und Betrieb werden noch viele Helfer benötigt. Retzer zeigte die Plakate, das Deckblatt der Festschrift und die großen Schilder mit der "Forelle im Dirndl". "Dies wird unser Maskottchen für die Festtage sein", freute er sich. − bsMehr lesen Sie in der Ausgabe vom 27. Januar der Südostbayerischen Rundschau.