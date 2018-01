28 Jahre trocken: Ein anonymer Alkoholiker aus Traunreut erzählt

Fast 28 Jahre ist Norbert* "trocken", doch noch heute geht er regelmäßig zu den Gesprächsrunden der Anonymen Alkoholiker in Traunreut. −Symbolbild: dpa Fast 28 Jahre ist Norbert* "trocken", doch noch heute geht er regelmäßig zu den Gesprächsrunden der Anonymen Alkoholiker in Traunreut. −Symbolbild: dpa



Als Neunjähriger wurde Norbert Alkoholiker, mit 37 trat er den Anonymen Alkoholikern bei. Heute ist er fast 28 Jahre trocken und Mitglied der Anonymen Alkoholiker. Mit der Heimatzeitung hat er über seine Erfahrungen gesprochen, wann er an seine Grenzen gestoßen ist und wie sich trocken sein anfühlt.

Begonnen hat für Norbert (Name von der Redaktion geändert) alles mit einem "Norgerl" Johannisbeerwein mit neun Jahren. In der Pubertät trank er sich seine Schüchternheit und die Hemmungen weg. Er redete sich ein, dass er ohne Alkohol viel zu verkrampft sei. Mitte 20 lernte er seine erste Frau kennen. "Als ich 30 war, haben dann die Schwierigkeiten in der Ehe angefangen. Die Aussage: ,Wenn du nicht aufhörst zu trinken, lass‘ ich mich scheiden’ habe ich dann immer öfter zu hören bekommen. Realisiert habe ich aber nichts." Nach zehn Jahren Ehe verließ ihn seine Frau.

Für Norbert war das ein Schock, den er nicht verarbeiten konnte. "An dem Abend bin ich in den Keller gegangen und habe alles niedergebügelt, was an Bier und Obstler nur so da war. Ich wollte mich zu Tode trinken." Am nächsten Tag habe er sich dann zitternd und schwitzend im Warteraum einer Arztpraxis wiedergefunden. "Durch den Schock vom Vortag hat sich in meinem Hirn irgendwas bewegt. Plötzlich ist mir der Gedanke gekommen, dass der Mist, den ich jetzt an der Backe hab‘, von der Sauferei kommt." Mit dem Arzt hat er dann über die Anonymen Alkoholiker gesprochen.

Standhaft bleiben muss Norbert ein Leben lang

Mit seiner persönlichen Geschichte will Norbert anderen helfen. "Vielleicht sieht jemand Ähnlichkeiten, findet sich in meinen Erfahrungen wieder und sucht sich dadurch Hilfe." Mit seiner neuen Frau ist Norbert 2002 in den Chiemgau gezogen. Hier geht er auch heute noch jede Woche in die Gruppe der Anonymen Alkoholiker, unter anderem zu den Treffen in Traunreut. Kämpfen muss er heute nicht mehr, standhaft bleiben muss er jedoch sein Leben lang: "Das erste Glas ist nur eine Armlänge entfernt. Egal ob ein paar Tage, ein paar Wochen oder eben 28 Jahre trocken." Wie Norbert erklärt, sei er immer nur "für heute" trocken. "Das war und ist nach wie vor meine Einstellung, und so werde ich es auch noch weitere 28 Jahre schaffen, trocken zu bleiben."

