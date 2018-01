Nach tödlichem Unfall in Tacherting: Viele Schüler traumatisiert

Ihre Trauer drücken viele Freunde und Bekannte des getöteten Jungen mit Kerzen und Blumen an der Unfallstelle in der Bahnhofstraße aus. Ihre Trauer drücken viele Freunde und Bekannte des getöteten Jungen mit Kerzen und Blumen an der Unfallstelle in der Bahnhofstraße aus.



Der tragische Unfall am Mittwochmorgen in Tacherting (Landkreis Traunstein), bei dem ein zwölfjähriger Junge getötet worden ist, hat große Bestürzung ausgelöst. Das kaum fassbare Leid der Angehörigen teilen viele traumatisierte Schüler, die den Unfall an der Bahnhofstraße mitansehen mussten und Helfer, die nach dem Einsatz selbst psychologische Betreuung benötigten.

Kriseninterventionsteam hilft Betroffenen

Noch während die Notärzte an der Unfallstelle um das Leben des Jungen kämpften, trafen schon die ersten Helfer für solche Krisensituationen ein. Unter ihnen war auch Peter Volk vom KIT (Kriseninterventionsteam), der aus Erfahrung weiß, dass es neben den Unfallopfern meist viele andere Beteiligte gibt, die psychologische Hilfe benötigen: "Da sind schnell einige hundert Leute betroffen." Am Mittwochmorgen haben die Krisenhelfer deshalb schnellstmöglich den Kontakt zu den Schulen hergestellt, die die verunglückten Kinder, aber auch die Augenzeugen, besuchen.



Markierungen zeigen, wo der Unfallwagen zu stehen kam, dessen Fahrer nach Einschätzung der Polizei den Zusammenstoß mit den beiden Schülern nicht verhindern konnte. Hinten rechts ist auch die Haltestelle des Zuges zu sehen, an der zur Unfallzeit viele Kinder und Jugendliche standen. − Fotos: hr Markierungen zeigen, wo der Unfallwagen zu stehen kam, dessen Fahrer nach Einschätzung der Polizei den Zusammenstoß mit den beiden Schülern nicht verhindern konnte. Hinten rechts ist auch die Haltestelle des Zuges zu sehen, an der zur Unfallzeit viele Kinder und Jugendliche standen. − Fotos: hr



Hilfe auch an den Schulen

An der Grund- und Mittelschule Tacherting lief nach Aussagen von Schulrätin Monika Tauber-Spring sofort der vorbereitete Notfallplan an. Zusätzlich wurde an der Schule ein Trauerraum eingerichtet. Unterstützt wurden die Psychologen und die Lehrer bei der Betreuung der Kinder seit Mittwoch zusätzlich von den beiden an der Schule installierten Jugendsozialpädagogen. Die Eltern wurden parallel dazu informiert, welche Angebote es für sie und ihre Kinder gibt. Festgelegt worden ist inzwischen auch, dass der Unterricht am kommenden Dienstag um 11.15 Uhr endet, damit Schüler und Eltern an der Beerdigung am Nachmittag teilnehmen können.

Sofort angelaufen ist auch am Hertzhaimer-Gymnasium in Trostberg der Notfallplan für eine solche Krisensituation, wie Schulleiterin Christine Neumaier versichert. Wie berichtet, haben sich dort Lehrer und Schulpsychologen um die Kinder gekümmert. Es wurden Rückzugsorte geschaffen, die Eltern regelmäßig informiert und externe Helfer für solche Situationen ins Haus geholt. Neumaier hofft, dass die Schüler in Ruhe gelassen werden, die nötigen Gesprächsangebote würden für sie an der Schule geschaffen.

Psychologische Hilfe wird für jeden angeboten

Wie Peter Volk weiß, können die psychischen Folgen aber auch so tiefgründig sein, dass selbst nach zwei, drei Wochen noch immer die Bilder des Unfalls auftauchen, man nicht schlafen kann oder immer wieder aufschreckt: "Spätestens dann braucht man Hilfe vom Fachdienst." Im Landkreis Traunstein wird diese vom Sozialpsychiatrischen Dienst der Caritas unter 0861/9887751 angeboten. Dort stehen Psychologen zur Verfügung, die jedem helfen, der mit solchen Erlebnissen nicht zurecht kommt. Die Unterstützung ist kostenlos und kann jederzeit von jedem in Anspruch genommen werden, der beispielsweise bemerkt, dass er nach dem Unfall am Mittwochmorgen psychische Probleme bekommt.

Mehr dazu lesen Sie in der Wochenendausgabe Ihrer Heimatzeitung.