Mann will Streit schlichten und erntet Kopfstoß - erheblich verletzt

Erheblich im Gesicht verletzt wurde ein 21 Jahre alter Mann, der am Samstag in den frühen Morgenstunden vor der Diskothek "Villa" in Traunstein einen Streit schlichten wollte.

Ein 21-jähriger, polizeibekannter Mann versetzte dem Streitschlichter einen Kopfstoß und machte sich aus dem Staub. Der andere junge Mann erlitt durch den Stoß laut Polizei "erhebliche Gesichtsverletzungen" und musste ins Klinikum Traunstein gebracht werden.

Den Angreifer konnte die Polizei später stellen. Er muss sich nun wegen Körperverletzung verantworten. − pnp