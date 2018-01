Drei Verletzte bei Verkehrsunfall

Am frühen Samstagabend ereignete sich bei Neuling ein Unfall mit drei Verletzten. −Foto: FDL/AKI Am frühen Samstagabend ereignete sich bei Neuling ein Unfall mit drei Verletzten. −Foto: FDL/AKI



Ein Verkehrsunfall mit drei Verletzten hat sich am Samstagabend bei Neuling (Landkreis Traunstein) ereignet.

Nach Angaben der Polizei war ein 21-Jähriger aus Grabenstätt mit seinem Auto am frühen Samstagabend auf der Gemeindeverbindungsstraße von Neuling in Richtung TS54 unterwegs. In einem Waldstück verlor er die Kontrolle über sein Auto. Der 21-Jährige kam nach rechts ab und touchierte zwei Bäume.

Im Auto waren noch drei weitere Insassen. Drei Personen wurden mit Verletzungen ins Klinikum Traunstein gebracht. Am Auto entstand Totalschaden. Die Feuerwehren Haslach und Vachendorf waren mit 25 Mann im Einsatz. − pnp