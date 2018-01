16 Garden sorgen für Furore

Die "Hausherren" kamen zum Schluss: Die Trostberger Elfer begeisterten mit ihrem Programm "Let’s Dance – entdecke Amerika". − Foto: Falkinger Die "Hausherren" kamen zum Schluss: Die Trostberger Elfer begeisterten mit ihrem Programm "Let’s Dance – entdecke Amerika". − Foto: Falkinger



Ein mehr als fünfstündiges Spektakel ging am Samstag im Postsaal über die Bühne: Zum zehnten Mal veranstalteten die Trostberger Elfer ihren Show-Tanz-Abend. 15 Garden aus der Region waren der Einladung gefolgt, sodass gemeinsam mit den "Hausherren" der Elfer 16 Show-Tanz-Truppen – Kinder, Jugendliche und Erwachsene – auf der Bühne standen und im ausverkauften Saal ihr Können zeigten.

Bunte Kostüme, fantasievolle Themen und viel Akrobatik: Die Garden hatten sich einiges einfallen lassen, um die Blicke der Zuschauer auf sich zu ziehen. Dabei zog es die Tänzer in aller Herren Länder – und Kontinente: Bereits auf dem Trostberger Stadtball hatten die Elfer mit ihrem Motto "Let’s Dance – entdecke Amerika" für Furore gesorgt und das Publikum mit auf eine musikalische und tänzerische Reise durch das Land der unbegrenzten Möglichkeiten genommen. Auch am Show-Tanz-Abend erwiesen sich die Elfer und einige ihrer Kollegen anderer Garden als Globetrotter. So begaben sich die "Dirty Fighters" der Faschingsfreunde Chieming mit ihrem Prinzenpaar Katja I. und Korbinian I. auf die "Road to Africa", die Show-Tanz-Gruppe des TSV Grabenstätt ins "zauberhafte Russland". − famMehr dazu lesen Sie am Montag, 29. Januar, in Ihrer Heimatzeitung.