"Bunter Abend": Fulminanter Faschingsauftakt

Die Moderatoren Bernhard Straßer und Angelika Kellendorfer wählen einen Dschungelcamp-Bewohner für die nächste gefährliche Mutprobe aus. Die Moderatoren Bernhard Straßer und Angelika Kellendorfer wählen einen Dschungelcamp-Bewohner für die nächste gefährliche Mutprobe aus.



Der "Bunte Abend" des Faschingsclubs Tittmoning (Lkr. Traunstein) läutet jedes Jahr die fünfte Jahreszeit ein. Und für die heurige Jubiläumsausgabe legten sich die Narren nur noch mehr ins Zeug, um eine XXL-Version der beliebten Show auf die Bühne zu bringen. Am Freitagabend hieß es dann zum 50. Mal "Vorhang auf" für einen Reigen aus Witzen, Sketchen, ulkigen Liedern und Tanzeinlagen. Und natürlich bekam so manch Tittmoninger Prominente sein Fett in einer bissigen Parodie weg.

Die gelungene Premiere wurde ebenso mit frenetischem Applaus bedacht wie die "Bunten Abende" am Samstag und am Sonntag. Wer jetzt auf den Geschmack gekommen ist, hat noch zwei Mal die Chance auf eine Aufführung: Gefeiert wird der 50. "Bunte Abend" des Faschingsclub Tittmoning nochmal am Freitag, 2. Februar, und Samstag, 3. Februar, je um 20 Uhr im Braugasthof.

Mehr lesen Sie am Montag, 29. Januar, in Ihrer Heimatzeitung.



"Die fünf erfahrenen Tenöre" (von links: Martin Schupfner, Werner Horak, Richard Pichlmaier, Marco Lenz und Robert Kreuzeder) bringen das Publikum mit ihrer sportlichen Opernarie zum Brüllen. "Die fünf erfahrenen Tenöre" (von links: Martin Schupfner, Werner Horak, Richard Pichlmaier, Marco Lenz und Robert Kreuzeder) bringen das Publikum mit ihrer sportlichen Opernarie zum Brüllen.





Auf der Chaos-Baustelle rutscht Alex Weiß (links) der Hammer über dem Kopf von Kollegen Beppi (Christian Schmidt) aus der Hand. Auf der Chaos-Baustelle rutscht Alex Weiß (links) der Hammer über dem Kopf von Kollegen Beppi (Christian Schmidt) aus der Hand.