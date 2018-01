Diskussion über große und kleine Politik

Sie diskutierten in Tacherting (von links): Helmut Haigermoser, Günter Knoblauch, Bärbel Kofler und Moderator Franz Disterer. − Foto: red Sie diskutierten in Tacherting (von links): Helmut Haigermoser, Günter Knoblauch, Bärbel Kofler und Moderator Franz Disterer. − Foto: red



n einer sehr gut besuchten Versammlung, die der SPD-Ortsverein Tacherting zum Thema "Politik am Jahresanfang" organisiert hatte, wurde über aktuelle politische Themen berichtet und diskutiert. Franz Disterer führte in seiner Funktion als stellvertretender Ortsvereinsvorsitzender im Saal des Gasthauses "Zur Post" als Moderator durch die Versammlung.

Daran nahm die Bundestagsabgeordnete Bärbel Kofler teil, die erst am Sonntag als Delegierte am außerordentlichen SPD-Bundesparteitag teilgenommen hatte und ganz aktuell über den Verlauf der Beratung berichtete. Außerdem waren Landtagsabgeordneter Günter Knoblauch, der bei den Informationen den landespolitischen Teil abdeckte, sowie Ortsvereinsvorsitzender Helmut Haigermoser, der zu örtlichen Themen Stellung nahm, mit dabei. − redMehr dazu lesen Sie am Montag, 29. Januar, in Ihrer Heimatzeitung.