Grill-Pool-Welle erfasst Feuerwehren

Einen Social-Media-Hype erzeugte 2014 die Ice-Bucket-Challenge. Wer sich einen Eimer Eiswasser über den Kopf kippte und andere Facebook-Nutzer für dieselbe Herausforderung nominierte, unterstützte eine Spendenkampagne zur Bekämpfung der Nervenkrankheit Amyotrophe Lateralsklerose (ALS). Jetzt schwappt die nächste Gaudi-Welle durchs soziale Netzwerk – die Grill-Pool-Challenge. Zahlreiche Vereine, auch in der Region, werden zum Kaltwassergrillen aufgefordert. Man muss dabei mindestens mit den Füßen in einem Eimer, Pool, Plantschbecken oder gar einem Teich, Fluss oder See im kaltem Wasser stehen und Würschtl und Fleisch brutzeln – und das mitten im Winter.

Der gute Zweck kommt auch nicht zu kurz: Spenden an eine gemeinnützige Organisation sind erwünscht. Wer binnen einer Woche nicht mit einem Video aufwarten kann, muss dem Verein, von dem man nominiert wurde, Brotzeit und Getränke spendieren.

Am vergangenen Wochenende war es die Freiwillige Feuerwehr Heiligkreuz, die sich nicht lumpen ließ. Steil geschickt worden waren die Floriansjünger – mit einem Grinsen auf den Lippen – von den Kollegen der Trostberger Wehr. Das Video, das die FFW Heiligkreuz daraufhin auf Facebook hochlud, hatte nach der ersten Nacht schon an die 1000 Klicks. Das spaßige Filmchen beginnt mit einer Sirene, die einen Großeinsatz befürchten lässt. "Vier abwesende Grillfleischpakerl, Unterwasser. Alarmiert ist die Wasserrettung", lautet der dramatische Einsatzbefehl für denRettungstrupp. Dieser stürzt sich in knappen Badehosen, aus alten Löschschläuchen selbst geschneidert, in einen Eigenbau-Pool, um das Grillgut herauszutauchen und auf heißen Kohlen schnellstmöglich wieder zum Leben zu erwecken. Nach dem heldenhaften Einsatz nominierten die Heiligkreuzer die Nachbarwehren Lindach, Oberfeldkirchen und Feichten für die Spaß-Challenge. Eine Woche bleibt diesen jetzt Zeit, ein ähnlich kurioses Grill-Video zu präsentieren, andernfalls sind eine Brotzeit und reichlich "Löschwasser" für die Heiligkreuzer Wehr fällig. - cl



