Die Dichterseele des Kult-Regisseurs Marcus H. Rosenmüller

Die Matinee im Rahmen der diesjährigen Steiner Literatur- und Medienwoche am Sonntag gestaltete Marcus H. Rosenmüller, der den zahlreichen interessierten Besuchern zeigte, dass man ernste Themen und Humor gut verbinden und dass Lyrik richtig Spaß machen kann.

Der bekannte bayerische Regisseur und Drehbuchautor (Wer früher stirbt, ist länger tot, Singspiel auf dem Nockherberg) schreibt seit seiner Jugend Gedichte und trug in der Aula der Schule Schloss Stein (Lkr. Traunstein) eine ganze Reihe davon vor. Bei seiner Vorbereitung auf die Lesung in der Steiner Schulbibliothek habe er mit Bedauern festgestellt, dass im Regal unter dem Buchstaben "R" nur Rilke und Ringelnatz zu finden sind, "kein Rosenmüller". Das sollte sich jedoch noch am Sonntag ändern, denn nun ist auch sein Buch "Samuel Knotterbeck" in der gut bestückten Bibliothek zu finden.

Knotterbeck ist eine Fantasiefigur, die Rosenmüller immer wieder zu den verschiedensten Themen zu Wort kommen lässt. Er macht sich durchaus Gedanken über so manches Ernsthafte wie die Fragen, "was ist Zeit, wie komm ich hierher und was tu ich hier überhaupt". Diese philosophischen Überlegungen spickt der Autor aber immer mit einer gewaltigen Prise Humor.

Als nächste Abendveranstaltung in Stein an der Traun steht am kommenden Mittwoch, 31. Januar, Komik mit dem Duo "Ohne Rolf" auf dem Programm. Jonas Anderhub und Christof Wolfisberg geben ihr Programm "UNFERTI" zum Besten, in dem sie unzählige beschriftete Plakate blättern, wenn sie sich was zu sagen haben, eine im Zeitalter von SMS und Chatrooms absurd einfache aber auch verblüffend faszinierende Kommunikationsform. Karten gibt es an der Abendkasse, Beginn ist um 19.30 Uhr.

