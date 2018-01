Das Posthorn ist wieder da!

Das Posthorn war das Aushängeschild des Gasthofs. − Foto: Eder Das Posthorn war das Aushängeschild des Gasthofs. − Foto: Eder



Kienberg. Vier Tage danach freut sich Bürgermeister Hans Urbauer immer noch, denn das verschwundene Posthorn, Aushängeschild des Gasthofs "Zur Post", ist wieder aufgetaucht. Vor zehn Tagen hatten sich Urbauer und Ortsheimatpfleger Herbert Schiebl mit einem Aufruf an die Heimatzeitung gewandt, denn während der Umbaumaßnahmen des ehemaligen Gasthauses in ein Vereins- und Dorfgemeinschaftshaus war das geschmiedete Horn abhanden gekommen.

"Wir sind natürlich total überrascht", sagte Urbauer gestern der Heimatzeitung. Damit gerechnet, dass es wieder auftaucht, habe er schon gar nicht mehr. "Aber nach dem Zeitungsbericht hat wahrscheinlich jemand ein schlechtes Gewissen bekommen." Wer es zurückgebracht hat, das weiß Urbauer nicht. Den Finder kennt er allerdings. Bei dem will er sich nun mit einer kleinen Brotzeit bedanken. − pfjMehr dazu lesen Sie am Dienstag, 30. Januar, in Ihrer Heimatzeitung.