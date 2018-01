"Ich möchte Kunst für uns machen"

Ein Blick auf Kathleen Mészáros Schreibtisch beweist: Hier arbeitet ein kreativer Geist. − Foto: Plank Ein Blick auf Kathleen Mészáros Schreibtisch beweist: Hier arbeitet ein kreativer Geist. − Foto: Plank



Es ist egal, ob man in die Augen der Künstlerin Kathleen Mészáros oder auf ihre Gemälde blickt – beide strahlen Ausgeglichenheit und Ruhe, aber trotzdem eine mitreißende Lebenslust aus. Die Malerei der jungen Frau ist abstrakt. Sie kombiniert verschiedene Farben und Formen und experimentiert mit unterschiedlichen Techniken.

Die 36-Jährige malt erst seit zwei Jahren. "Damals ging ich durch eine schwierige Lebensphase, also habe ich eine Therapie begonnen", erzählt sie. Teil der Behandlung war eine Kunsttherapie, die sie drei Mal wöchentlich besuchte. "Am Anfang wusste ich gar nicht, was ich da soll", so die 36-Jährige. Doch ihre Zweifel legten sich schon während der ersten Sitzung. Das Ausprobieren von verschiedenen Farben und Techniken machte ihr Spaß. Kathleen Mészáros erkannte ihr Gespür für Ästhetik – seither malt sie fast täglich.

Derzeit läuft ihre erste Vernissage im Café Le Petit Paris am Viktualienmarkt, geplant ist auch eine Ausstellung in der Glockenbachwerkstatt in München. Am Samstag, 10. Februar, wird ihre Malerei für eine Nacht im Rahmen des Culture Club im Café des "Libella" in Altenmarkt ausgestellt. Gern gesehen sind sowohl Kunstliebhaber als auch Feierwütige, die Ausstellung beginnt um 22 Uhr.

Mehr dazu lesen Sie am Dienstag, 30. Januar, in Ihrer Heimatzeitung.