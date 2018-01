Mordprozess: Zeugen sprechen vom "puren Hass in Augen des Täters"

Farimah S. wurde in Prien von einem 30-jährigen Messerstecher getötet. Die Staatsanwaltschaft wirft ihm Mord vor. −Symbolfoto: Kretzmer-Diepold Farimah S. wurde in Prien von einem 30-jährigen Messerstecher getötet. Die Staatsanwaltschaft wirft ihm Mord vor. −Symbolfoto: Kretzmer-Diepold



Warum musste Farimah S. (38) in Prien durch die Hand des 30-jährigen Messerstechers Hamidullah M. sterben? Wurde sie vor den Augen ihrer fünf und elf Jahre alten Söhne getötet, weil sie als gebürtige Muslima zum christlichen Glauben übergetreten war? Diese Fragen stehen im Mittelpunkt des Prozesses gegen einen abgelehnten afghanischen Asylbewerber, dem Staatsanwalt Dr. Oliver Mößner Mord aus Heimtücke und niedrigen Beweggründen vorwirft.

Der 30-Jährige lauerte dem späteren Opfer am 29. April 2017 gegen 18.40 Uhr vor dem Einkaufsmarkt Lidl auf. Er wartete rauchend auf der anderen Straßenseite. Dazu ein Zeuge: "Er kam mir verdächtig vor, als ob er nach was Ausschau hält." Als der Angeklagte die 38-Jährige mit den zwei Kindern aus dem Geschäft kommen sah, lief er über die Fahrbahn. Die ahnungslose 38-Jährige war dabei, ihre Einkäufe in einem Fahrradanhänger zu verstauen, als sie der Täter völlig überraschend von hinten am Haar packte und ihr, weit mit dem Arm ausholend, ein großes Schlachtermesser in den Halsbereich stieß.

Mehrere Zeugen wollten der 38-Jährigen zu Hilfe kommen. Jemand warf einen Einkaufswagen. Der fünfjährige Sohn schrie laut: "Der bringt meine Mama um." Das Kind versuchte, den Messerstecher von der Mutter wegzuschubsen und verlor dabei die Schuhe. Der ältere Junge rief: "Lass meine Mama in Ruhe."

Der Angreifer hatte laut Zeugenaussage puren Hass in den Augen

Alle Augenzeugen schilderten, der 30-Jährige habe kein Wort gesprochen, sich durch nichts ablenken lassen, sei der Frau immer wieder hinterher und habe weiter zugestochen. "Puren Hass in den Augen des Täters" hatte ein Zeuge im Gedächtnis. Ein Pkw streifte den 30-Jährigen. Ein junger Mann brachte das heruntergefallene Messer außer Reichweite. Schließlich konnte er den Angeklagten mit vier Männern, darunter ein Polizeibeamter in Zivil, überwältigen – bis eine uniformierte Streife kam.

Das Schwurgericht hörte am Montag weiter rund ein Dutzend Zeugen aus dem Umfeld des Angeklagten, dem Verteidiger Harald Baumgärtl aus Rosenheim beisteht, an. Kein einziger berichtete von einem missionarischen Eifer der 38-jährigen Getöteten – auch wenn sie sich gefreut habe, wenn jemand zum christlichen Glauben übergetreten sei. Auf Mitarbeiter des Bauhofs Rimsting – dort hatte der Angeklagte einige Monate gearbeitet – wirkte der 30-Jährige "gläubig". Er habe stets seinen Gebetsteppich dabei gehabt. Beten sah ihn niemand.

