Staatsanwaltschaft ermittelt gegen Traunsteiner Stefan Mross

TV-Moderator Stefan Mross (42) kam im vergangenen Oktober zusammen mit seiner Partnerin Anna-Carina Woitschack (25) zur Verleihung des Medienpreises "Goldene Henne" nach Leipzig. − Foto: dpa



Fernsehmoderator Stefan Mross ("Immer wieder sonntags") hat juristischen Ärger. Die Staatsanwaltschaft Deggendorf ermittle gegen den 42-Jährigen wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis, wie am Montag Leitender Oberstaatsanwalt Rudolf Helmhagen der PNP bestätigte.

Der aus Traunstein stammende Mross sei im vergangenen Jahr in Viechtach (Landkreis Regen) in eine Polizeikontrolle geraten. Dabei hätten die Beamten festgestellt, dass Mross ohne gültigen Führerschein am Steuer seines Wagens gesessen sei, erklärte Helmhagen.

