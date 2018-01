"Zam Hoid‘n": Am Obinger See ist ein neues Familienfestival geplant

Die Vorbereitungen für das Festival laufen auf Hochtouren und (von links) Celina Marrath, Sebastian Wörndl, Lukas Schuster und Leonie Traue haben jede Menge zu tun. − Foto: Pfingstl Die Vorbereitungen für das Festival laufen auf Hochtouren und (von links) Celina Marrath, Sebastian Wörndl, Lukas Schuster und Leonie Traue haben jede Menge zu tun. − Foto: Pfingstl



Gut fünf Jahre ist es her, dass es in Obing das Festival "Sound am See" gab. Bis zu 800 Besucher aus der Region haben vor allem zu Metal-Musik gefeiert. Doch mit dem vorübergehenden Aus des Jugendtreffs war auch das Festival Geschichte, da dieser unmittelbar daran beteiligt war. Seit April 2016 gibt es nun wieder ein Jugendzentrum in Obing: Das JuZ Obing City. Im vergangenen Herbst begann auch die Festival-Idee wieder zu keimen. Die Jugendbetreuer Sebastian Wörndl, Lukas Schuster und Christian Schmid haben sich dazu entschieden, einen Neustart hinzulegen: Sie planen gemeinsam mit den Jugendlichen ein Familienfestival, an dem die ganze Gemeinde und viele Vereine beteiligt sind.

Nun, fast ein halbes Jahr später, ist das Obinger Jugendzentrum zum Festivalbüro mutiert. Auf dem Tisch liegen Tickets, Laptops mit Logos und Filmen, Mappen und Notizblöcke. Von überall her springt einem das bunte Logo in Form des Obinger Sees entgegen: "Zam Hoid’n Festival, 7. Juli 2018, Obinger See" steht in bunten Lettern darauf.

Das Konzept kommt an. Fünf Bands aus der Region haben bereits zugesagt, beim "Zam Hoid’n Festival" im Obinger Strandbad zu spielen: Bruckner, Fenzl, Bavarian Blast, die LischKapelle und die Stereobugs. Aber das ist nicht alles. Es soll auch eine schwimmende Bühne im See geben, auf der beispielsweise die Obinger Bläsergruppe der Grund- und Mittelschule auftritt, verrät Wörndl.

Der Vorverkauf startet am Mittwoch. Vorverkaufsstellen sind im JuZ Obing City, in der Tourist-Info Obing, im Erl Mode Atelier, bei der Tankstelle Übersee, bei der Tankstelle Matzing und in der Wohnzimmer Bar in Traunstein, sowie online unter www.zamhoidn.de. Die Veranstaltung findet bei jedem Wetter statt.

