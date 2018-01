Miss-Wahl: Die zweitschönste Frau Bayerns kommt aus Trostberg

Die zweitschönste Frau im Freistaat kommt aus Trostberg: Madeleine Hofbauer machte in Ingolstadt nicht nur im Badeanzug (mit der Startnummer 7) eine gute Figur und wurde Vize-"Miss Bayern". − Foto: Tim Möschl Die zweitschönste Frau im Freistaat kommt aus Trostberg: Madeleine Hofbauer machte in Ingolstadt nicht nur im Badeanzug (mit der Startnummer 7) eine gute Figur und wurde Vize-"Miss Bayern". − Foto: Tim Möschl



Als "schöne Trostbergerin" ist eigentlich Helene Sedlmayr bekannt, die Schuhmacherstochter, die König Ludwig I. von Bayern so bezauberte, dass dieser sie von seinem Hofmaler porträtieren ließ. Fast 200 Jahre später zieht nun eine weitere bildschöne Trostbergerin die Blicke auf sich – auf Bayerns Laufstegen: Madeleine Hofbauer hat am Freitag den Titel Vize-"Miss-Bayern" gewonnen.

Die 23-Jährige musste sich im Ingolstädter Autohaus "Hoffmann & Wittmann" unter 19 Teilnehmerinnen, die sich über die Regionalbewerbe qualifiziert hatten, nur der Lokalmatadorin und "Miss Ingolstadt", Sarah Zahn (21), geschlagen geben. "Das freut mich riesig, dass ich mein Ziel, unter die ersten Drei zu kommen, erreicht habe", sagt Madeleine Hofbauer. "Und am glücklichsten ist sicher mein Opa." Adi Grüner war es, der seiner Enkeltochter vor zwei Jahren einen Artikel aus der Heimatzeitung über die anstehende "Miss-Bayernwelle"-Wahl in die Hand drückte und meinte: "Das wär’ doch was für dich!"



Siegerin Sarah Zahn aus Dachau (2. v. l.), die sich für die "Miss-Germany"-Wahl qualifiziert hat, der Drittplatzierten Alexa Kolbinger aus Volkenschwand (links) und dem amtierenden "Mister Bayern", Marcel Halder (22) aus Buchloe posieren gemeinsam mit der Trostbergerin Madeleine Hofbauer. − Foto:



"Ich habe mich ohne große Vorbereitung einfach angemeldet", erinnert sich Madeleine Hofbauer, die damals schon für eine Model-Agentur in Passau arbeitete, um sich etwas für ihr Lehramtsstudium in der Dreiflüssestadt dazu zu verdienen. "Aber das war schon nochmal eine andere Herausforderung: Bei einer Miss-Wahl präsentiert man ja sich selbst und seine Persönlichkeit und nicht nur Kleidung und Mode."

Dass Madeleine Hofbauer mittlerweile sehr in Passau verwurzelt ist, liegt auch an ihrem Freund. Denn Marvin Herkenroth, der aus Burghausen stammt, studiert in Passau Sport-Lehramt und macht aus seinem guten Aussehen dasselbe wie seine Freundin: Der 26-Jährige modelt für die gleiche Passauer Agentur und wurde im November in Mühldorf Dritter bei der Wahl zum "Mister Bayern 2018".

