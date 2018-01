Musikschule Trostberg erfolgreich bei "Jugend musiziert": Zwei Duos − zwei Mal 24 Punkte

Auf zum Landesentscheid nach Regensburg heißt es für Felix Ecker und Franziska Kamhuber. - − Fotos: Marietta Heel/privat Auf zum Landesentscheid nach Regensburg heißt es für Felix Ecker und Franziska Kamhuber. - − Fotos: Marietta Heel/privat



Die Musikschule Trostberg bietet nicht nur ein vielfältiges Unterrichtsprogramm für alle Altersstufen, sondern ist auch als Talentschmiede bekannt. Das wurde nun wieder beim Regionalwettbewerb von "Jugend musiziert" im Annette-Kolb-Gymnasium in Traunstein deutlich. Unter knapp 180 Teilnehmern aus fünf Landkreisen gehörten zwei Trostberger Ensembles zu den Besten.

Annika Kroner (Klavier) aus Trostberg und Eva Lasetzky (Geige) aus Unterreit im Landkreis Mühldorf waren bei den Allerjüngsten am Start. Mit ihren erst gut sieben Jahren meisterten die beiden ihren siebeneinhalbminütigen Vortrag so überzeugend, dass die Jury die zweithöchste Wertung vergab – einen 1. Preis mit 24 von 25 möglichen Punkten. Da war es leicht zu verschmerzen, dass es in der Altersgruppe IA noch keine Weiterleitung zum Landesentscheid gibt. Die Lehrerinnen Rebekka Thois (Klavier) und Brigitte Schmid (Geige) waren sehr stolz auf das junge Duo, das in der Kategorie "Klavier und ein Streichinstrument" Stücke von Moritz Hauptmann, Natalja Baklanowa und Peter Martin spielte.



Großer Auftritt bei den Allerjüngsten: Annika Kroner (Klavier, rechts) und Eva Lasetzky (Geige) präsentieren ihre Urkunden für den 1. Preis. Großer Auftritt bei den Allerjüngsten: Annika Kroner (Klavier, rechts) und Eva Lasetzky (Geige) präsentieren ihre Urkunden für den 1. Preis.



Ein Trostberger Eigengewächs – bei Musikschulleiter Hans Bruckner ausgebildet und mittlerweile Mitglied des Pre-College der Universität Mozarteum Salzburg – ist Felix Ecker. Der 17-jährige Trostberger hat in der Vergangenheit schon mehrmals den Sprung in den Landes- und Bundeswettbewerb von "Jugend musiziert" geschafft. Auch heuer zeigte er sein Ausnahmetalent am Klavier und erspielte sich in der Duo-Wertung zusammen mit Franziska Kamhuber (Violoncello) aus Bergen einen 1. Preis mit 24 Punkten in der Altersgruppe V. Die beiden dürfen nun beim bayerischen Landesentscheid Ende März in Regensburg antreten. - tt

