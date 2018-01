Badenixen und ein böser Wolf

Hauptsache bunt, dachten sich diese Vier. −Foto: Trachtenverein Hauptsache bunt, dachten sich diese Vier. −Foto: Trachtenverein



Die Kinder- und Jugendgruppe der "Edelweiß"-Trachtler Roth-Kirchanschöring nahm auf der Naturrodelbahn in Adlgaß bei Inzell (Lkr. Traunstein) an der Wintergaudi des Gauverbandes I teil. Über 300 teils maskierte junge Trachtler hatten einen Riesenspaß bei Schlittenrennen, Schneegolf, Ringewerfen und Viererski. Spannend wurde es bei der Siegerehrung. Letztendlich konnten die Kinder bis zehn Jahre für den Trachtenverein Roth-Kirchanschöring den ersten Platz erzielen.

Am späten Nachmittag kamen die Aktiven-Gruppen mit selbst gebauten Schlitten auf die Rodelbahn. Die Rothler "Dirndln und Buam" hatten dabei die Themen Badwandl, Rotkäppchen und Wikinger gewählt.

