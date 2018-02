Zwei Autos stoßen beim Abbiegen zusammen - Zwei Frauen verletzt

Bei einem Unfall an der neuen Kreuzung zwischen Kreisstraße 2104 und Kantstraße in Traunreut (Landkreis Traunstein) ist es am Donnerstagmorgen zu einem Unfall gekommen. − Foto: Reichgruber Bei einem Unfall an der neuen Kreuzung zwischen Kreisstraße 2104 und Kantstraße in Traunreut (Landkreis Traunstein) ist es am Donnerstagmorgen zu einem Unfall gekommen. − Foto: Reichgruber



Ein Verkehrsunfall hat sich am Donnerstagmorgen in Traunreut (Landkreis Traunstein) ereignet. Zwei Frauen sind dabei verletzt worden.

Eine der beiden Unfallbeteiligten war gegen 8.45 Uhr mit ihrem roten Skoda Oktavia auf der Staatsstraße 2104 in Richtung Altenmarkt unterwegs. An der neuen Kreuzung auf Höhe Hochreit wollte sie nach links in die Kantstraße abbiegen. Zur gleichen Zeit war eine Frau mit ihrem Ford Galaxy auf der Gegenfahrbahn unterwegs und wollte nach rechts in Kantstraße einbiegen. Beim Abbiegevorgang sind die beiden Autos zusammengestoßen.

Ersten Erkenntnissen nach ist eine der beiden Autofahrerinnen mittelschwer verletzt, die andere leicht verletzt worden. Die Schwerverletzte wurde mit dem Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht. Während der Unfallaufnahme kam es zu Verkehrsbehinderungen an der Kreuzung. − red