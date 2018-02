Abschleppstange gebrochen: Hoher Schaden

−Symbolfoto: red −Symbolfoto: red



Zu einem Ungewöhnlichen Auffahrunfall ist es am Mittwochmittag auf der Staatsstraße 2095, Abzweigung Poststraße in Chieming gekommen. Wie die Polizei Traunstein mitteilte, schleppte eine 50-jährige Traunreuterin mit ihrem Volvo den Mercedes ihrer 21-jährigen Tochter ab, da dieser aufgrund eines technischen Defektes nicht mehr fahrbereit war. Gelenkt wurde der Mercedes durch den Ehemann der 50-jährigen Traunreuterin. Für das Gespann wurde eine Abschleppstange verwendet, die Warnblinkanlage war an beiden Fahrzeugen eingeschaltet.

An der Einmündung Poststraße bemerkte die 50-jährige Traunreuterin bereits einen Audi A3 der an der Einmündung stand und wartete. Gelenkt wurde dieses Auto von einer 58-jährigen Frau aus Übersee. Plötzlich fuhr sie los. Sie wollte nach links in die Staatsstraße Richtung Seebruck einbiegen, obwohl sie nicht vorfahrtsberechtigt war. Erschrocken durch diese Aktion bremste die 50-jährige Traunreuterin und wich gezwungenermaßen nach links aus. Dabei brach die Abschleppstange. Der Ehemann konnte den Mercedes nun nicht mehr kontrollieren . Er stieß mit der linken Vorderfront gegen das rechte Heck des Volvos. Die 58-jährige Audi-Fahrerin konnte ihren Abbiegevorgang noch rechtzeitig abbrechen, so dass es nicht zum Zusammenstoß kam.

Am Mercedes entstand durch den Aufprall ein wirtschaftlicher Totalschaden, am Heck des Volvos entstand ein Schaden in Höhe von rund 1000 Euro. Verletzt wurde niemand. − red