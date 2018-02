Auto prallt in Anhänger

Symbolfoto: dpa Symbolfoto: dpa



Folgenschweres Verkehrshindernis: Ein 78-jähriger Opel-Fahrer war am Mittwoch um 13.25 Uhr auf der Kreisstraße TS 26 von Palling in Richtung Trostberg unterwegs, als in einem Waldstück zwischen Stöttling und Engertsham ein Traktor samt Holzrückeanhänger mit eingeschaltetem Warnblinklicht stand. Ein 53-jähriger Landwirt wollte diesen mit Holz beladen, wie die Polizei Trostberg informiert.

Kurz nach der Abzweigung nach Hilling fuhr der Opel-Fahrer ungebremst und frontal in den stehenden Anhänger. Dabei erlitt der Rentner leichte Prellungen.

Der 78-Jährige wurde in die Kreisklinik Trostberg gebracht. Am Opel entstand Totalschaden, der Anhänger wurde leicht am Heck beschädigt. Die Feuerwehr Heiligkreuz war mit 15 Einsatzkräften zur Verkehrslenkung und Säuberung der Straße vor Ort. − red