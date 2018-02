Ärztehaus: "Innenstadtbereich hat absolute Priorität"

"Würde die Stadt ein Ärztehaus in Mögling genehmigen, wäre dies ein Freibrief, dass sich dort alles ansiedelt." Bürgermeister Karl Schleid sieht die Zusammenführung mehrerer Praxen in einem Gebäude zwar als großen Gewinn für Trostberg – jedoch nur im Stadtzentrum, um dieses zu beleben. Unser Foto zeigt den ungeliebten Standort am südwestlichen Stadtrand an der B 299 in Mögling im früheren Möbelmarkt "Mobile". −Foto: T. Thois "Würde die Stadt ein Ärztehaus in Mögling genehmigen, wäre dies ein Freibrief, dass sich dort alles ansiedelt." Bürgermeister Karl Schleid sieht die Zusammenführung mehrerer Praxen in einem Gebäude zwar als großen Gewinn für Trostberg – jedoch nur im Stadtzentrum, um dieses zu beleben. Unser Foto zeigt den ungeliebten Standort am südwestlichen Stadtrand an der B 299 in Mögling im früheren Möbelmarkt "Mobile". −Foto: T. Thois



Dem Stadtbauamt liegt ein Antrag vor, den Bebauungspan "Mögling" zu ändern, um den bisherigen Möbelmarkt "Mobile" künftig als Ärztehaus für zunächst vier Praxen, eine Apotheke und weiteren Einzelhandel, etwa Sportgeschäft, Sanitätsbedarf, Büros und Lagerräume, zu nutzen. "Die Stadt Trostberg will ein Ärztehaus", gab Bürgermeister Karl Schleid in der Stadtratssitzung am Mittwoch ein klares Bekenntnis für eine derartige Einrichtung und stellte sich vehement gegen Gerüchte, man wolle ein Ärztehaus verhindern.

Aber: Bei der Standortsuche sollte der Innenstadtbereich absolute Priorität haben, um diesen zu beleben und die Frequenz zu steigern. Die ärztliche Versorgung an Stadtrandbereiche zu verlagern, stünde im Widerspruch zu den Zielen der Stadtentwicklung. Daher beschloss der Stadtrat einstimmig, den Antrag, den Bebauungsplan "Mögling" zu ändern, zurückzustellen, bis die Standortalternativen in der Innenstadt geklärt sind.

"Nach bisheriger Beurteilung, basierend auf der überwiegenden Einschätzung aller mit Städtebau und Stadtentwicklung befassten Fachstellen, besteht die erhebliche Gefahr, dass die Ansiedlung eines Ärztehauses am vorgeschlagenen Standort weitere negative Auswirkungen auf die Innenstadtentwicklung hätte", erklärte Karl Schleid. Würde die Stadt ein Ärztehaus in Mögling genehmigen, wäre dies ein Freibrief, dass sich dort alles ansiedelt, befürchtet der Bürgermeister. Derzeit befindet sich in dem ehemaligen Möbelhaus ein Fitnesscenter.

