Im Video: Feuerwehr beseitigt Ölspur im Stadtzentrum mit Hochdruck

Auf dem Feuerwehrfahrzeug stand der Feuerwehrmann und spritzte den Ölfilm von der Fahrbahn. − Foto: hr Auf dem Feuerwehrfahrzeug stand der Feuerwehrmann und spritzte den Ölfilm von der Fahrbahn. − Foto: hr



Eine mehrere hundert Meter lange Ölspur beschäftigte am Donnerstagnachmittag ab 15 Uhr die Stadtfeuerwehr in Traunreut (Lkr. Traunstein). Aus einem bisher unbekannten Fahrzeug war Öl ab Höhe der Werkszufahrt zu Heidenhain in der Fridtjof-Nansen-Straße bis zum Parkplatz vor dem Rathaus ausgelaufen.

Der Bauhof alarmierte die Feuerwehr, damit diese den schmierigen Ölfilm beseitigt. Wegen des Schneefalls und der nassen Fahrbahn entschied sich Einsatzleiter Konrad Unterstein, den Ölfilm nicht mit Bindemittel sondern mit Wasser zu beseitigen: "Das Klärwerk wurde vorsorglich informiert."

Mit einer Spritze auf dem Dach eines langsam fahrenden Feuerwehrautos spritzte ein Feuerwehrmann das Öl schließlich von der Fahrbahn, was spektakulär aussah und viele Zuschauer anlockte. Die Feuerwehr war mit 18 Mann und vier Fahrzeugen über eine Stunde im Einsatz. − hrMit Hochdruck reinigte die Feuerwehr die Straßen (Video: Herbert Reichgruber):