Anpacken gegen Drogen und Gewalt im "Brennpunkt" Trostberg

Rasend schnell und heftig ist Trostberg in den letzten zwei Jahren zu einem Brennpunkt von Drogenmissbrauch und Kriminalität vor allem unter Jugendlichen geworden. Diese alarmierende Einschätzung von Hermann Soiderer, dem Jugendbeauftragten der Polizei Trostberg, hat eine Reihe von sozial engagierten Menschen und Institutionen auf den Plan gerufen: "Trostberg packt’s an! Aktiv gegen Sucht" heißt eine Arbeitsgemeinschaft, die die Hilfs- und Präventionsangebote besser vernetzen und ausbauen will. Bevor im März eine größere Auftaktveranstaltung stattfindet, ist am Dienstag, 6. Februar, ein Filmabend im Stadtkino Trostberg geplant.

Gezeigt wird ab 18 Uhr "Die beste aller Welten" von Adrian Goiginger, der mit seinem Spielfilmdebüt seine eigene Geschichte erzählt. Der 26-jährige Salzburger hat das Drehbuch geschrieben, Regie geführt und dafür unter anderem den bayerischen Filmpreis erhalten. Das autobiografische Sozialdrama erzählt von einer glücklichen Kindheit in schwierigem Milieu und einer Mutter zwischen Fürsorglichkeit und Drogenrausch. Weil der Film glaubwürdig und bewegend zeigt, wie es ist, wenn die Sucht zur Lebensgrundlage wird, organisiert die neue Arbeitsgemeinschaft diesen Abend im Stadtkino. Eine Gelegenheit, die in Trostberg so Besorgnis erregende Drogen- und Gewaltproblematik näher zu beleuchten. Regisseur Adrian Goiginger nimmt dabei ebenso an einer Podiumsdiskussion teil wie Hermann Soiderer, der Jugendbeauftragte der Polizei Trostberg, Angela Auer vom Jugendamt Traunstein und Emöke von Kotzebu von der Suchtberatungsstelle der Caritas.

Was den Rauschgiftkonsum, nicht nur von Cannabis und Ecstasy, sondern auch härteren Drogen angeht, sieht Hermann Soiderer mittlerweile Verhältnisse wie in einer Großstadt. Man habe es in Trostberg und Traunreut mit doppelt so vielen Intensivtätern zu tun wie etwa in Rosenheim. Der Jugendbeauftragte spricht von Beschaffungskriminalität, Vandalismus, Diebstahl und Gewaltdelikten, wobei sich die Zwölf- bis 26-Jährigen auch zu Straßenbanden zusammentun und immer mehr Mitläufer gewinnen würden.

"Wachrütteln und anpacken" – diese Devise verfolgt Soiderer zusammen mit Gabi Muthmann und ihren Mitstreitern von der Schulkinderbetreuung und dem Familienstützpunkt der Arbeiterwohlfahrt. Die 54-jährige Leiterin der Einrichtung ist regelmäßig mit Jugendlichen und Eltern in Kontakt, die durch die wachsende Drogenproblematik aus der Bahn geworfen werden. "Der Handlungsbedarf ist akut", sagt Muthmann und holt zusammen mit der Sozialraumkoordinatorin des Jugendamtes in Traunstein, Elisabeth Maier, alle Beteiligten ins Boot.

