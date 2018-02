Gemeinderat lehnt Fällung von Linden ab

Stein des Anstoßes: Die großen Linden an der Hadrianstraße. − Foto: mos Stein des Anstoßes: Die großen Linden an der Hadrianstraße. − Foto: mos



Heftige Debatte im Gemeinderat von Fridolfing (Lkr. Traunstein): Gehören die großen Linden an der Hadrianstraße fest zum Ortsbild oder sind sie ein Ärgernis? Auslöser der Diskussion war ein Brief von Anliegern an die Kommune. Darin wird beklagt, dass die Bäume zum einen die Funktion von Photovoltaikanlagen beeinträchtigen, zum anderen bei Sturm eine Gefahr darstellen würden. Die Unterzeichner fordern die Fällung der Bäume, drohen der Gemeinde im Falle von Schäden mit Regressforderungen.

Der Gemeinderat sprach sich jedoch einstimmig gegen eine Entfernung aus. Stattdessen soll ein regelmäßiger Rückschnitt der Linden die Probleme minimieren.

