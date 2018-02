Der nächste Schritt ist gemacht

Im Norden der Wasserburger Straße und im Westen der Toerring-Jettenbach-Straße soll das neue Baugebiet entstehen. − Foto: uk Im Norden der Wasserburger Straße und im Westen der Toerring-Jettenbach-Straße soll das neue Baugebiet entstehen. − Foto: uk



In der jüngsten Sitzung des Gemeinderats Schnaitsee galt es, ein umfangreiches Pensum an Tagesordnungspunkten abzuarbeiten. Großen zeitlichen Aufwand erforderten die Bebauungsplanänderungen "Toerring-Jettenbach-Straße" und "Dorfgebiet Stangern". Bei beiden Bebauungsplänen wurden die Stellungsnahmen, Einwände und Anmerkungen der "Frühzeitigen Behördenbeteiligung" und der "Frühzeitigen Öffentlichkeitsbeteiligung" behandelt.

Da auf dem Gebiet "Toerring-Jettenbach-Straße" 23 neue Bauobjekte, ausgewiesen als Wohn-, und Mischgebiete Gewerbe und Wohnen, errichten werden können, war natürlich mit einer ganzen Reihe von Anmerkungen zu rechnen. Dabei ging es unter anderem um die Einhaltung von Sichtdreiecken, die Führung von Oberflächenwasser, insbesondere bei Starkniederschlägen, und die Ableitung von Schmutz und Niederschlagswasser. Die Gemeinde favorisiert hier die Anlage von Regenwasserzisternen auf jeder Bauparzelle mit entsprechender Nutzung. Dafür bietet die Gemeinde einen Zuschuss an. Einwände zur Baugebietsgröße, immerhin zwei Hektar, entkräftet die Kommune mit dem Hinweis, dass Bauland für Einheimische schwierig zu erlangen sei, der Kernbereich des Ortes bereits dicht bebaut sei und die Kommune keinen Zugriff auf Leerstand oder Baulücken habe. − helMehr dazu lesen Sie am Samstag, 3. Februar 2018, in Ihrer Heimatzeitung.