Coole Technik und gute Zukunftsperspektiven bei Siteco

An den Informationsständen zeigten die Lehrlinge die unterschiedlichen Ausbildungsmöglichkeiten bei Siteco. − Foto: hr An den Informationsständen zeigten die Lehrlinge die unterschiedlichen Ausbildungsmöglichkeiten bei Siteco. − Foto: hr



Der Leuchtenhersteller Siteco machte zuletzt Schlagzeilen, weil Arbeitsplätze aus dem Ausland nach Traunreut zurückgeholt werden. Der Mutterkonzern Osram signalisierte damit eine Zukunft für die Arbeitsplätze am Standort im Landkreis Traunstein. Neue Fachkräfte bildet das Unternehmen hier auch in Zukunft aus, wie sich am Donnerstagabend bei der "Nacht der Ausbildung" zeigte.

Im Ausbildungsbereich werden Elektroniker, Mechatroniker, Industriemechaniker und technische Produktdesigner gesucht, bei den Studenten Elektrotechniker und Maschinenbauer, so Pressesprecherin Claudia Rieling. 35 Auszubildende hat Siteco derzeit und diese werden abwechselnd in der eigenen Lehrwerkstatt und in allen Sparten des Unternehmens auf ihre künftigen Aufgaben vorbereitet.

Wie vielfältig ihre Fähigkeiten sind, zeigten die Azubis jetzt bei der "Nacht der Ausbildung", die sie von der Konzeption über die Budgetplanung und Werbung bis zur Durchführung selbst umgesetzt haben. An Informationsständen begeisterten unter anderem zwei Mechatroniker-Lehrlinge mit ihrer Vorführung einer Modellanlage, die Klötze nach Farben sortiert, transportiert und zusammensetzt: "Dafür braucht man das ganze Spektrum von der Mechanik, über Sensorik und Pneumatik bis zum Programmieren." Zwei Mädchen waren davon beeindruckt: "Das ist einfach cool."

Mehr über die "Nacht der Ausbildung" lesen Sie am Samstag, 3. Februar, im Traunreuter Anzeiger und Trostberger Tagblatt.