Jugendliche bedrohen Autofahrer beim Überholen mit Spielzeugwaffe

Einen üblen Scherz haben sich vier Jugendliche im Alter zwischen 17 und 19 Jahren in Traunreut (Landkreis Traunstein) erlaubt. Während eines Überholvorgangs richtete einer der Jugendlichen eine Waffe auf einen anderen Autofahrer. Eine Großfahndung wurde ausgelöst, schwer bewaffnete Polizisten stellten die Jugendlichen schließlich an einem Parkplatz in Seebruck.

Am Freitagmittag, gegen 12.30 Uhr, fuhren die vier Jugendlichen in einem Auto durch Traunreut. Als sie einen 44 Jahre alten Mann mit seienr 19-jährigen Beifahrerin überholten, richtete einer der Jugendlichen eine schwarze Pistole auf den anderen Fahrer. Der 44-Jährige und seine Begleitung hielten die Spielzeugwaffe für eine echte Waffe und alarmierten die Polizei.

Die Jugendlichen waren geschockt von dem Polizeiaufgebot

Die Einsatzzentrale der Polizei in Rosenheim löste sofort eine Großfahndung aus. Mehrere schwer bewaffnete Polizisten stellten die Jugendlichen schließlich an einem Supermarkt-Parkplatz in Seebruck. Bei der Durchsuchung des Autos fanden die Beamten dann die Spielzeugwaffe und beschlagnahmten sie.

Die Jugendlichen waren laut Polizei geschockt. Mit einem derartigen Polizeiaufgebot hatten sie wohl nicht gerechnet. Gegen den Beifahrer, der die Waffe zeigte, wird nun ein Strafverfahren wegen Bedrohung eingeleitet. Das könnte eine Geldstrafe oder eine Freiheitsstrafe bis zu einem Jahr nach sich ziehen.

Insbesondere zur Faschingszeit weist die Polizei darauf hin, dass genau überlegt werden sollte, welche Kostüme angezogen oder welche Waffen-Attrappen benutzt werden. − pnp