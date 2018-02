Großeinsatz nach Gasalarm

An der B299 in Schalchen entdeckte ein Linde-Schichtarbeiter auf dem Heimweg die in einer Hecke entsorgte weiße Gasflasche. Mehrere Feuerwehren rückten aus und konnten schnell Entwarnung geben. Es handelte sich lediglich um medizinischen Sauerstoff. − Fotos: FDL/BeMi An der B299 in Schalchen entdeckte ein Linde-Schichtarbeiter auf dem Heimweg die in einer Hecke entsorgte weiße Gasflasche. Mehrere Feuerwehren rückten aus und konnten schnell Entwarnung geben. Es handelte sich lediglich um medizinischen Sauerstoff. − Fotos: FDL/BeMi



Der Gasalarm, der am Sonntagmorgen in Tacherting (Landkreis Traunstein) ein Großaufgebot an Einsatzkräften auf den Plan rief, hat sich als harmlos entpuppt. Eine im Gebüsch aufgefundene Gasflasche verlor zwar zischend ihren Inhalt, doch die vermeintliche Gefahr löste sich buchstäblich in Luft aus: Es handelte sich um medizinsichen Sauerstoff.

Wie Walter Hofstetter, der Kommandant der Freiwilligen Feuerwehr Tacherting, gegenüber der Heimatzeitng erklärte, war gegen 6 Uhr ein Linde-Schichtarbeiter auf der Heimfahrt mit dem Fahrrad auf die weiße Gasflasche und das zischende Geräusch aufmerksam geworden. Diese lag in einer Hecke am Radweg entlang der Bundesstraße auf Höhe des Linde-Werks und des Gasthauses in Schlachen.

Der Mann verständigte Polizei und Feuerwehr. Die Tachertinger Floriansjünger rückten mit rund 20 Aktiven aus, auch die Wehren aus Trostberg und Oberfeldkirchen, die Unterstützungsgruppe Örtliche Einsatzleitung und der Rettungsdienst des BRK wurden angefordert. Weil man ausschließen musste, dass es sich um ein gefährliches Gas handelt, wurde die B299 gesperrt. Die Feuerwehr traf alle nötigen Vorkehrrungen, nahm Gasmessungen vor und das Fundstück, mit Atemschutz ausgerüstet, genauer unter die Lupe. Schließlich stellte man fest, dass lediglich Sauerstoff aus der Flasche austrat. Man ließ den gesamten Inhalt kontrolliert ausströmen und gab Entwarnung.







Mehr dazu lesen Sie in der Montagsausgabe Ihrer Heimatzeitung