"Ein lebendiger Ort, an dem man sich trifft"

Mitte Dezember hat die Gemeindebücherei St. Martin mit der Ausleihe in ihren neuen Räumen im ersten Stock im Gebäude der Tourist-Info Waging am See (Lkr. Traunstein) begonnen, am Freitag fand im Beisein von gut 50 Gästen die offizielle Einweihung statt. Zweiter Bürgermeister Matthias Baderhuber, Sabine Adolph vom St. Michaelsbund und die stellvertretende Büchereileiterin Silvia Christensen drückten ihre Freude über den neuen Standort und die moderne Präsentation aus, Pfarrer Andreas Ager spendete der Bücherei und den 120 Quadratmeter großen Räumen den kirchlichen Segen. "6000 physische Medien" biete die Bücherei zur Ausleihe an, wie Zweiter Bürgermeister Baderhuber aufzählte, also, wie er konkretisierte, "solche, die man wirklich mitnehmen kann". Und natürlich gebe es zusätzlich noch einiges aus der "digitalen Welt". − heLesen Sie mehr in der Montagausgabe der Südostbayerischen Rundschau.