Abgasskandal sorgt für dicke Luft im Traunsteiner Gerichtssaal

Ein Kfz-Meister lädt ein Software-Update auf einen Golf mit Dieselmotor. Auf das Landgericht Traunstein rollt jetzt eine Klagewelle im Zuge des Abgasskandals zu. Viele Käufer wollen ihr Geld zurück und ihre Autos loswerden. − Foto: dpa



Diese Nachricht macht geschädigten Käufern im Zuge des VW-Abgasskandals Hoffnung: Das Landgericht Traunstein hat im Rahmen eines Schadensersatzprozesses zu erkennen gegeben, dass VW aus verschiedenen Gründen in die Haftung genommen werden kann, vor allem auch deshalb, weil das Schummel-Fahrzeug ohne gültige Übereinstimmungsbescheinigung verkauft worden ist. Als Termin zur Güteverhandlung steht der 25. April.

Bis dahin könnte noch eine Klagewelle auf das Traunsteiner Landgericht zurollen. Dort hat der Rosenheimer Rechtsanwalt Dr. Jürgen Klass nämlich eine Musterklage eingereicht. Zahlreiche weitere klagewillige Besitzer von manipulierten Dieselautos stehen in den Startlöchern.

Fast 100 Mandanten aus Südostoberbayern

Klass vertritt mittlerweile fast 100 Mandanten aus Südostoberbayern, die vom VW-Abgasskandal betroffen sind. Sie alle fahren einen VW, Audi, Seat oder Porsche – und fühlen sich über den Tisch gezogen. Das Landgericht Traunstein könnte das genauso sehen. Zumindest hat das Gericht in einer ersten schriftlichen Stellungnahme vom 26. Januar zur von Klass eingereichten Klage signalisiert, dass VW aus verschiedenen Gründen in die Haftung genommen werden kann (AZ 6O 2155/17).

VW nimmt Stellung

Zu dem am Landgericht Traunstein anhängigen Verfahren hat die Heimatzeitung bei der Volkswagen AG in Wolfsburg nachgefragt. Nicolai Laude, Sprecher Vertrieb und Marketing von Volkswagen Deutschland sowie VW Aftersales,betonte, dass die Traunsteiner Tendenz rechtsfehlerhaft sei. "In mehr als 1000 Parallelverfahren haben zahlreiche Landgerichte und zuletzt auch erste Oberlandesgerichte deutschlandweit Klagen der von der NOx-Thematik betroffenen Kunden abgewiesen", heißt es dazu