Kardinal Marx weiht den Altar im neuen Traunsteiner Caritas-Zentrum

Der Münchner Erzbischof und Kardinal Reinhard Marx weiht morgen den Altar im neuen Caritas-Zentrum in Traunstein. − Foto: dpa



Der Umzug ist beendet, und ab jetzt befinden sich das Caritas-Altenheim St. Irmengard und das Caritas-Zentrum Traunstein mit seinen sozialen Diensten unter einem Dach in einem Neubau an der Herzog-Wilhelm-Straße 20 in Traunstein. Kardinal Reinhard Marx, Erzbischof von München und Freising, und Stadtpfarrer Georg Lindl werden bei einem feierlichen Gottesdienst am Mittwoch, 7. Februar, ab 10 Uhr in der Kapelle des Hauses die Altarweihe vornehmen.

Bei einem kleinen Festakt in der Cafeteria des Hauses um 11.30 Uhr begrüßt Caritas-Direktor Georg Falterbaum die Gäste und lädt im Anschluss zu einer Diskussionsrunde zum Thema "Leben im Alter" ein. Nach einem Mittagessen um 12 Uhr steht ein Rundgang durch das neue Haus auf dem Programm.

Ein neues Zentrum mit allen Angeboten (Sozial-, Sucht-, Erziehungsberatung und vieles mehr) unter einem Dach. Das ist das Konzept des Caritas-Zentrums, das mit 130 Mitarbeitenden die neuen Räume bezogen hat. Auch rund 150 Ehrenamtliche finden hier eine kompetente Anlaufstelle. Das neue Altenheim St. Irmengard bietet auf nahezu 6000 Quadratmetern Wohnraum für 90 Senioren. Eine Cafeteria wird als Treffpunkt für alle und als Zuverdienstprojekt für etwa 15 Menschen mit psychischen Erkrankungen geführt. − mmr

