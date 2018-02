Landwirte setzen auf die "Grünland-Kuh"

Mit der Marke "GrünlandKuh" will die Viehvermarktungsgenossenschaft Oberbayern Schwaben mit ihren 15000 Mitgliedern den Verbrauchen wie auch den Bauern ein Produkt mit Alleinstellungsmerkmalen und beständigen Standards an die Hand geben. − Foto: Peter Mit der Marke "GrünlandKuh" will die Viehvermarktungsgenossenschaft Oberbayern Schwaben mit ihren 15000 Mitgliedern den Verbrauchen wie auch den Bauern ein Produkt mit Alleinstellungsmerkmalen und beständigen Standards an die Hand geben. − Foto: Peter



Zufrieden blickte Vorsitzender Hubert Mayer in der Regionalversammlung für die Landkreise Berchtesgadener Land und Traunstein auf das vergangene Geschäftsjahr der Viehvermarktungsgenossenschaft Oberbayern Schwaben (VVG) zurück. Er bezeichnete den Umzug in die eigene Geschäftsstelle in Waldkraiburg als Meilenstein für die VVG. Nachdem der Handel laufend mit neuen Programmen und Produkten an den Markt geht, entwickelte die VVG die Marke "Grünland-Kuh". Sie fasste darin die verschiedenen Standards zusammen und gebe dem Verbraucher wie auch dem Handel ein heimisches Produkt mit einheitlichen Vorgaben an die Hand, so Mayer.

Im neuen Programm "Grünland-Kuh" wird Qualitätsfleisch mit exakt definierten Kriterien erzeugt und soll sich so von der Masse abheben. Zu den Kriterien gehören laut Mayer unter anderem die Herkunft der Tiere aus Bayern und Baden-Württemberg, die gentechnikfreie Fütterung und der Nachweis über die Grünlandbewirtschaftung. "Das Siegel sichert nicht nur dem Erzeuger, sondern auch den Konsumenten ein Produkt der heimischen Bauern mit garantiertem Mehrwer", hob der Vorsitzende heraus. − mp

Einen ausführlichen Bericht lesen Sie in der Dienstag-Ausgabe, 6. Februar 2018, von Trostberger Tagblatt, Traunreuter Anzeiger und Südostbayerischer Rundschau.