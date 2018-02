Exquisit gedruckte Texte im Traunsteiner Landratsamt

Mit dem gedruckten und geschriebenen Wort beschäftigen sich Christine Olbrich und Franz Baumann im Rahmen ihrer Ausstellung "erlesen" im Landratsamt in Traunstein. Neben beeindruckenden Holzschnitten und Radierungen präsentiert Olbrich bei der Vernissage am heutigen Dienstag (6. Februar 2018) um 19 Uhr zwei Fahnen, auf die sie Texte von Rose Ausländer und Hans-Dieter Hüsch in ihrem selbst erfundenen Alphabet gedruckt hat. Franz Baumann setzt den Fokus nicht auf die Lesbarkeit der Schrift, sondern auf die Gestaltung des Blattes. Für beide gilt aber, mit jeder Arbeit ein grafisches Werk zu erschaffen, das in jeder Hinsicht erlesen ist. Geöffnet ist die Ausstellung bis 1. Juni, montags bis donnerstags von 8 bis 12 und 13.30 bis 16 Uhr sowie am Freitag von 8 bis 12 Uhr. Rundgänge mit Künstlergesprächen sind am 28. März und 2. Mai um 18.30 Uhr geplant. − red/Foto: red