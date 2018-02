Drei Autos in Unfall verwickelt: Fahrer unverletzt

Ein Unfall mit drei Autos hat sich am Montagabend ereignet. − Foto: FDL/BeMi Ein Unfall mit drei Autos hat sich am Montagabend ereignet. − Foto: FDL/BeMi



Ein Verkehrsunfall mit insgesamt drei beteiligten Fahrzeugen ereignete sich am frühen Montagabend im Berufsverkehr auf der B 304 zwischen Obing und Frabertsham. Ersten Informationen zufolge war der Lenker eines BMW gegen 16.35 Uhr unterwegs von Obing kommend in Richtung Wasserburg. Ungefähr auf Höhe Ilzham kam er aus bislang nicht geklärter Ursache nach links auf die Gegenfahrbahn. Zunächst konnten zwei Autos durch ein Ausweichmanöver einen Zusammenstoß noch verhindern. Eine Frau mit Ihrem VW Golf konnte allerdings nicht mehr ausweichen und beide Fahrzeuge streiften sich. Der Fahrer eines dritten Autos musste sein Fahrzeug ins angrenzende Feld steuern um einen Zusammenstoß zu vermeiden. Glücklicherweise blieben alle drei am Unfall beteiligten Fahrzeugführer unverletzt.

Vorsorglich wurden aber der Unfallverursacher und die weibliche Fahrzeuglenkerin zur Untersuchung ins Krankenhaus nach Wasserburg gebracht. Der ins Feld ausgewichene Autofahrer konnte seine Fahrt, nachdem das Fahrzeug aus dem Feld geschoben wurde, fortsetzten. An den beiden anderen Fahrzeugen entstand wirtschaftlicher Totalschaden. Die Feuerwehr aus Albertaich war mit 15 Einsatzkräften und zwei Fahrzeugen and der Unfallstelle. Sie säuberten diese und regelten den Verkehr einspurig an der Unfallstelle vorbei. Aufgrund des Feierabendverkehres kam es immer wieder zu kurzen Stauungen. Das BRK war mit zwei Rettungsfahrzeugen am Unfallort. − redMehr dazu lesen Sie am Mittwoch, 7. Februar, in Ihrer Heimatzeitung.