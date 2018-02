Firmenteams auf fröhlich-fairer Rutschpartie +++ FOTOS

Nur selten leisteten sich die Linde Indians mal einen Ausrutscher. Vier Spiele, vier Siege lautete die Bilanz des erstmaligen Turniersiegers. - Foto: Rockel Nur selten leisteten sich die Linde Indians mal einen Ausrutscher. Vier Spiele, vier Siege lautete die Bilanz des erstmaligen Turniersiegers. - Foto: Rockel



Premiere beim 6. Eishockey-Firmenturnier des TSV Trostberg: Erstmals geht der Titel an die Linde in Schalchen. Die Indians gewannen alle vier Spiele. "Wobei das aber eigentlich Nebensache war", wie Abteilungsleiter und Organisator Jörg Locker betonte. "Denn im Vordergrund stehen bei diesem Event ganz klar der Spaß am Sport und die Gaudi drumherum." Und beides war am Samstag voll und ganz gegeben.

Hier geht's zur Fotostrecke:

Die fünf Werksteams lieferten sich – zwar mit vollem Einsatz, aber fast immer einem Lächeln auf den Lippen – spannende Duelle. Die Mannschaften waren bunt gemischt: Anfänger, Hobbyhackler und aktive Cracks jagten dem Puck hinterher und trotzten dabei auch dem ein oder anderen Schneeschauer. In der Sprecherkabine sorgte Gerd Rockel mit Musik und Ansagen für gute Stimmung. Und die Spiele waren allesamt so fair, das Jörg Locker, der auch noch als Schiedsrichter im Dauereinsatz war, keine Probleme hatte.

Der Titelverteidiger, die Alzchem Chemical Chiefs, mussten sich diesmal mit Platz 2 begnügen, die Partie gegen die Linde Indians ging mit 1:2 verloren. Die besten Torschützen waren Luca Redwitz in den Reihen des Turniersiegers und Oleg Matveenko von den BSH White Goods mit jeweils fünf Treffern. Zum besten Torwart wurde Linde-Keeper Josip Svetlicic gekürt, zum "Spieler des Turniers" Kathi Hoff, die in Reihen der Spielgemeinschaft Wimmer CarbonKnigts/Pohlig die einzige weibliche Puckjägerin des Tages war und ihre Sache ausgezeichnet machte.

Bei der Siegerehrung bedankten sich Jörg Locker und Peter Feichtner, der Kaufmännische Leiter des Sponsors Schlossbrauerei Stein, bei allen Beteiligten für die gelungenen sechste Auflage des Firmenturniers, das immerhin 1500 Erlös für den Eishockey-Nachwuchs der Trostberg Chiefs erbrachte und in der nächsten Saison ganz sicher wieder stattfinden wird.

Endstand: 1. Linde Indians Schalchen 12 Punkte, 2. AlzChem Chemical Chiefs Trostberg 9, 3. BSH White Goods Traunreut 4, 4. Heidenhain Precisions Traunreut 3, 5. Wimmer CarbonKnigts/Pohlig Traunstein 1.