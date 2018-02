Gasthof Purkering geschlossen – Vereine müssen ausweichen

Bis auf Weiteres geschlossen: Der Landgasthof Purkering steht Gästen und Vereien – wie die Nachfrage der Heimatzeitung ergab – erst wieder ab 1. April zur Verfügung. − Foto: Tine Limmer Bis auf Weiteres geschlossen: Der Landgasthof Purkering steht Gästen und Vereien – wie die Nachfrage der Heimatzeitung ergab – erst wieder ab 1. April zur Verfügung. − Foto: Tine Limmer



"Liebe Stammtischler und Gäste! Wegen Krankheit bis auf weiteres geschlossen. Vielen Dank für Ihr Verständnis." So ist es derzeit am Landgasthof Purkering zu lesen. Ein Problem für viele Vereine und Gruppierungen, die in diesen Tagen ihre Faschingsveranstaltungen und Versammlungen abhalten wollen.Auf Nachfrage der Heimatzeitung bestätigt Wirt Raschid Plesa: "Ja, derzeit ist wegen Krankheit bis Ende Februar geschlossen. Im März ist im Gasthaus Betriebsruhe. Ab 1. April ist das Gasthaus wie gewohnt geöffnet."

Die Heiligkreuzer haben schnell reagiert und neue Veranstaltungsräume gefunden. Der Kinderfasching am 10. Februar findet in der Turnhalle Heiligkreuz statt. Der Frauenfasching des Frauen- und Müttervereins am Rosenmontag geht im Gasthaus Beilmaier in Lindach über die Bühne. Die Jagdgenossenschaft Heiligkreuz weicht für ihre Jahreshauptversammlung ebenfalls nach Lindach aus. Der Trachtenverein "D’Alzviertler" verlegt die Probenabende ins Pfarrheim Schwarzau. Der für 8. Februar geplante Seniorenfasching muss dagegen entfallen.

Nicht betroffen sind die Veranstaltungen im Purkeringer Stadl, den Gasthaus Besitzer Fotios Tsangas in Eigenregie betreibt. − clMehr dazu lesen Sie am 7. Februar im Trostberger Tagblatt und Traunreuter Anzeiger.