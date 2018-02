Federvieh und viel "Kikeriki" in der Trostberger Altstadt

Fotos: privat Fotos: privat



Ungewohntes ländliches Flair genießen derzeit Trostbergs Innenstadtbewohner: Lautes "Kikeriki" ersetzt den Wecker, und beim Spaziergehen laufen ihnen Hahn und Hennen über den Weg. Woher das Federvieh stammt, das seit ein paar Tagen im Wald über der Hauptstraße und im Bereich des Stadtmuseums unterwegs ist, konnte bislang trotz "Fahndungsfotos" via Facebook und weiterführender Ermittlungen nicht herausgefunden werden.

"Wir wollen ja nicht, dass die Gickerl der Fuchs holt oder ihnen die Kälte zu stark zusetzt", sagt eine Anwohnerin. Deshalb habe man schon bei einem Hühnerhalter in Nunbichl nachgefragt, der jedoch nichts aus seinem Bestand vermisst. Auch von unten sind die Hühner wohl nicht in die Altstadt hoch gewandert, denn der Kleintierhalter in der Pechlerau hat ebenfalls keine "Ausbrecher" zu beklagen. Immerhin hat man bei diesem nach geglückter Fangaktion eine der Altstadt-Hennen untergebracht.

Der restliche "Chicken Run" geht aber weiter. Alle Tiere würden gut im Futter stehen und recht gepflegt aussehen, berichtet eine Bewohnerin aus der Hauptstraße. Wobei es über die Anzahl der krähenden und gackernden Migranten noch unterschiedliche Meldungen gibt. So ist in einem Facebook-Post die Rede von zwei Gockeln, die am Stadtmuseum gesichtet worden seien. "Einer hat am Hals geblutet, vermutlich haben die zwei gekämpft", heißt es dazu. Eine andere Spaziergängerin hat bislang nur einen Hahn gesehen, mit hauptsächlich weißem Federkleid und schwarzen Schwanzfedern. Das aus eher schwarzen Hennen bestehende Gefolge dürfte in etwa zu dritt sein. Nach Auskunft der Stadt Trostberg hat sich bislang niemand nach Fundtieren erkundigt.