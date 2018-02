Mysteriöser Reifenstecher macht Gemeinde unsicher

Im Visier des oder der Reifenschlitzer: Geparkte Autos, meist im Gebiet rund um die Hadrianstraße. − Foto: red Im Visier des oder der Reifenschlitzer: Geparkte Autos, meist im Gebiet rund um die Hadrianstraße. − Foto: red



Mit Jahreswechsel hat in Fridolfing (Lkr. Traunstein) eine Serie an Vandalenakten an geparkten Autos begonnen. Der oder die Täter zerstechen scheinbar wahllos die Reifen und entkommen unerkannt. Kein neues Phänomen: "Wir haben seit gut vier Jahren eine Häufung in gewissen Abständen, im Schnitt von einem halben Jahr", sagt Andreas Hinterschwepfinger, Leiter der Verfügungsgruppe der Polizei Laufen. Mehrere Übergriffe hintereinander, innerhalb weniger Wochen, dann hören sie wieder auf – so plötzlich, wie sie begonnen haben: Ein auffälliger modus operandi. Und nicht die einzige Gemeinsamkeit, die Mehrheit der Vandalenakte konzentrieren sich im Wohngebiet rund um die Hadrianstraße. "Ein Zusammenhang ist nicht auszuschließen", so Hinterschwepfinger. Insgesamt rechnen die Beamten der Polizei Laufen rund 15 Vorfälle dem Unbekannten zu. Zusammen mit den Bürgern will man nun das Phantom endlich stellen.

