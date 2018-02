Starke Schwankungen bei der Kreisumlage

Großen Schwankungen unterlag die Kreisumlage des Landkreises Traunstein in den vergangenen Jahrzehnten. 1991 zum Beispiel lag sie bei 42 Prozent und kletterte bis 1994 auf einen Wert von 51. Dann sank die Umlage kontinuierlich, ehe sie 2005/06 mit 51,5 Prozent wieder einen Höhepunkt erreichte. Der in der jüngsten Vergangenheit maximale Umlagesatz von 55 Prozent wurde in den Jahren 2012 bis 2015 verzeichnet. Ab 2016 ging es – im positiven Sinn für Städte und Gemeinden – wieder bergab. 2015 mussten die Kommunen 53 Prozent abführen, ein Jahr später 51,5 und im laufenden Jahr 50,5 Prozentpunkte – wir berichteten.

Insgesamt müssen die Kommunen heuer 99,41 Millionen Euro an den Landkreis überweisen, über zwei Millionen Euro weniger als im Vorjahr. Weil die Finanzlage gut ist, steht bei etlichen Gemeinden trotz des gesenkten Umlagesatzes ein Pluszeichen im Vergleich zum Vorjahr. Ein großes Minus bei Traunreut, Tittmoning und Siegsdorf sorgt aber für den Rückgang um zwei Millionen Euro, den auch ein Riesen-Plus von Tacherting nicht kompensieren kann. − kd/rse

Wie viel zahlt Ihre Gemeinde heuer genau an den Landkreis? Mehr oder weniger als im vergangenen Jahr? Um wie viel mehr oder weniger? Eine Tabelle mit allen Zahlen finden Sie in der Mittwoch-Ausgabe, 7. Februar 2018, im Trostberger Tagblatt und Traunreuter Anzeiger sowie in der Südostbayerischen Rundschau.