Großer Jubiläums-Faschingsball der "So Halunke"-Narren

Waging am See. Einen ganzen Tag lang stand die Gemeinde Waging am See (Lkr. Traunstein) im Zeichen der fünften Jahreszeit: Der Faschingsverein "So Halunke" beging die heurige Faschingszeit unter besonderem Vorzeichen: 40 Jahre alt ist nun bereits der Zusammenschluss aller Narren aus Leidenschaft. Grund genug, gleich noch ein bißchen ausgelassener als ohnehin üblich zu feiern.

Nach einem Kinderfasching am Nachmittag, den der "So Halunke" im Strandkurhaus veranstaltete, stand dann am Abend für die Erwachsenen der große "So Halunke"-Ball an. Motto: "Musikzeitreise". Zum feierlichen Anlass hatten sich auch zahlreiche Faschingsvereine aus der Region angesagt, womit das Faschingstreiben nur noch bunter wurde.

Weiter geht das narrische Treiben übrigens beim großen Faschingszug in Waging am Faschingsdienstag, 13. Februar, ab 14 Uhr.

