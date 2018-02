Der wohl größte Dartpfeil der Welt kommt aus Tittmoning - Vier Meter

Das ist der 404 Zentimeter lange Dartpfeil. Er bringt exakt 33,5 Kilogramm auf die Waage und ist 27 Mal größer als der echte Dartpfeil. − Fotos: Englschallinger Das ist der 404 Zentimeter lange Dartpfeil. Er bringt exakt 33,5 Kilogramm auf die Waage und ist 27 Mal größer als der echte Dartpfeil. − Fotos: Englschallinger



Er hat das Potenzial, der größte Dartpfeil der Welt zu sein: der über vier Meter lange und über 33 Kilogramm schwere XXL-Dartpfeil aus Törring bei Tittmoning (Landkreis Traunstein) sorgt aktuell für Furore und lässt bei Innungsschreiner Hermann Platschka das Telefon kaum stillstehen. Jeder möchte das hölzerne Kunstwerk sehen und bewundern.

Die Idee für den überdimensionalen Dartpfeil aus Holz kam den beiden Sandkastenfreunden Hermann Platschka und Norbert Jamnig auf einer ihrer gemeinsamen Motorradtouren. Ursprünglich fachsimpelten die gebürtigen Wolkersdorfer (Landkreis Traunstein) über eine aus der Wand ragende Pfeilspitze, die die Waginger Kneipe "Gleis 7" von Norbert Jamnig zieren sollte. Bei der Umsetzung packte die beiden 53-Jährigen dann der Ehrgeiz und sie waren sich einig: "Jetzt machen wir auch noch die andere Hälfte".



In der Kneipe "Gleis 7" am Bahnhof in Waging ist der Mega-Dartpfeil direkt neben den Dartautomaten zu bewundern. In der Kneipe "Gleis 7" am Bahnhof in Waging ist der Mega-Dartpfeil direkt neben den Dartautomaten zu bewundern.



Das geballte Wissen des gelernten Maschinenbauers und Schreinermeisters Hermann Platschka verhalf dem Mammutprojekt zum Erfolg. Seit zwölf Jahren lebt und arbeitet er in der Schreinerei direkt am Dorfplatz in Törring. Im Ort ist Platschka als kreativer Kopf bekannt, was ihm gelegentlich Anfragen von Vereinen für besondere Gastgeschenke wie edle Holzschachteln aus Nussbaum mit individuell gefräster Prägung beschert.

27 Mal größer als der originale Dartpfeil

Nun sollte der XXL-Dartpfeil die nächste Herausforderung in Zusammenarbeit mit seinem Freund sein. Seit Herbst werkelten die beiden Gelegenheits-Dartspieler in unzähligen Arbeitsstunden an dem Riesenobjekt. Buchen-, Fichten- und Birkenholz wurde verleimt, die CNC-Maschine auf dem Rechner wild programmiert und das Holz fein säuberlich gefräst. Selbst kleine unerwartete Probleme bei der Fertigung meisterten die handwerklich geschickten Kumpel ideenreich. Heraus kam der 404 Zentimeter messende Dartpfeil, der exakt 33,5 Kilogramm auf die Waage bringt. 27 Mal größer als der echte Dartpfeil, der als Modell für das Großprojekt diente, ist der maßstabsgetreue Dart der Superlative geworden.

