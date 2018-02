Aus der Kurve in den Graben

Total demoliert blieb der BMW unterhalb der Staatsstraße Kienberg-Trostberg liegen. Der Lenker wurde mittelschwer verletzt. − Foto: FDL/BeMi Total demoliert blieb der BMW unterhalb der Staatsstraße Kienberg-Trostberg liegen. Der Lenker wurde mittelschwer verletzt. − Foto: FDL/BeMi



Mittelschwer verletzt wurde ein 24-jähriger Waginger bei einem Unfall am Dienstagabend in der Gemeinde Kienberg. Er war um 19.40 Uhr mit seinem BMW auf der Staatsstraße 2351 von Kienberg in Richtung Trostberg unterwegs. In einer leichten Rechtskurve bei Simering kam er nach rechts aufs Bankett und verlor beim Gegenlenken die Kontrolle über sein Fahrzeug. Der BMW überschlug sich und landete im Straßengraben. Mit mittelschweren Verletzungen wurde der 24-Jährige ins Trostberger Krankenhaus gebracht. Der BMW hat nur noch Schrottwert. Den Schaden bezifferte die Polizei auf etwa 10000 Euro. Die Trostberger Feuerwehrler, die sich gerade auf den Weg zu einer Maschinistenübung befanden, kamen als eine der Ersten zu der Unfallstelle. Sie übernahmen die Erstversorgung des Unfallopfers und leuchteten die Unfallstelle aus, bevor die Kollegen der Feuerwehr aus Kienberg eintrafen. − red

