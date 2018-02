Die Neue: Wally Winkler beim Entwerfen des neuen Elternbildungsprogramm. Die 34-Jährige freut sich auf viel Kontakt zu Familien aus der Region. − Foto: red Die Neue: Wally Winkler beim Entwerfen des neuen Elternbildungsprogramm. Die 34-Jährige freut sich auf viel Kontakt zu Familien aus der Region. − Foto: red



Die 34-jährige Wally Winkler aus Kirchanschöring ist die neue Leiterin des Familienstützpunktes Tittmonig (Lkr. Traunstein). Damit ist sie zum einen die erste Ansprechpartnerin für Familien in der Region, wenn es um Hilfestellung in allen denkbaren Lebenslagen geht. Zum anderen ist sie für die Vernetzung und den Erfahrungsaustausch mit den Sozialraumpartnern Fridolfing, Kirchanschöring, Taching am See und Petting, aber auch für die Kooperation mit den städtischen Kindergärten, dem "Haus für Kinder" und der Schule zuständig.

Die Sozialpädagogin und Ernährungsberaterin, selbst Mutter von zwei Kindern, war zuvor in der Sozialberatung der Caritas und der sozialpädagogischen Familienbetreuung in Salzburg tätig. "Nach einer intensiveren Zeit als Mama und Familienmanagerin möchte ich nun wieder meine Energie in eine neue Aufgabe stecken", sagt Winkler im Gespräch mit der Heimatzeitung.

Der erste große Wurf ist gerade geschehen: Mit den Vertretern des Sozialraums hat Winkler das neue Bildungsprogramm für das erste Halbjahr zusammengestellt.

