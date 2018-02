Caritas Traunstein weiht 16-Millionen-Euro-Neubau ein +++ Fotos

Kardinal Reinhard Marx nahm die Altarweihe in der Kapelle des neuen Caritas-Zentrums vor; im Hintergrund der Traunsteiner Stadtpfarrer Georg Lindl. − Foto: Wittenzellner Kardinal Reinhard Marx nahm die Altarweihe in der Kapelle des neuen Caritas-Zentrums vor; im Hintergrund der Traunsteiner Stadtpfarrer Georg Lindl. − Foto: Wittenzellner



Unter einem Dach befinden sich künftig die vielfältigen sozialen und beratenden Dienste der Caritas und das Altenheim St. Irmengard in Traunstein. Im neu geschaffenen Zentrum an der Herzog-Wilhelm-Straße fand am Mittwoch der Festakt zur Eröffnung des Zentrums statt, in dem künftig alle Beratungsstellen der Caritas untergebracht sind.

Nach einer rund zweieinhalbjährigen Bauzeit sind in dem Neubau 130 Mitarbeiter beschäftigt. Das Altenheim St. Irmengard ermöglicht auf rund 6000 Quadratmetern seniorengerechtes Wohnen in sechs Wohngruppen mit vollstationären Pflegeplätzen für bis zu 90 Menschen, die überwiegend in Einzelzimmern wohnen. Herzstück des Gebäudes, das über diverse Mehrzweckräume verfügt, sind im geistlichen Bereich die zentral angelegte Kapelle und für den kulinarisch-gesellschaftlichen Treff eine großzügige Cafeteria, die über den Altenheimbetrieb hinaus auch für Besucher geöffnet ist. Die Gesamtkosten für den Altenheim-Neubau und das Caritas-Zentrum beliefen sich auf 16 Millionen Euro, Bauherr war der Caritasverband der Erzdiözese München und Freising.

Der Festakt wurde mit einem feierlichen Gottesdienst in der Hauskapelle begangen. Kardinal Reinhard Marx zelebrierte diesen zusammen mit Stadtpfarrer Georg Lindl und weiteren Geistlichen aus der Region und weihte den Altar mit den üblichen Riten. − awi

