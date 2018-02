Internationales Turnier in St. Michael: Traunsteiner Zweiter

Die Seminaristen der Mittelstufe des Studienseminars St. Michael in Traunstein errangen den zweiten Platz: hinten (von links) Tom Kangni, Jonatan Emmert, Korbinian Schwaiger, Gabriel Wendling, Moritz Bönsch und Trainer Hans Etzelsbeck sowie vorne (von links) Mario Usenbenz, Simon Ferstl und Luca Sigl. − Foto: Effner Die Seminaristen der Mittelstufe des Studienseminars St. Michael in Traunstein errangen den zweiten Platz: hinten (von links) Tom Kangni, Jonatan Emmert, Korbinian Schwaiger, Gabriel Wendling, Moritz Bönsch und Trainer Hans Etzelsbeck sowie vorne (von links) Mario Usenbenz, Simon Ferstl und Luca Sigl. − Foto: Effner



Volle Einsatzfreude sowie Team- und Kampfgeist bewiesen die Schüler des Studienseminars St. Michael beim internationalen Hallenfußballturnier in Traunstein. 150 Jugendliche der 5. bis 12. Klassen aus acht katholischen Internaten in Deutschland, Österreich und Italien traten bei dem zweitägigen Turnier an.

Während sich das Stift Kremsmünster mit dem Turniersieg den 2013 gestifteten Wanderpokal sicherte, errang die Mannschaft der Mittelstufe-Seminaristen aus Traunstein den zweiten Platz. Die Siegerpokale überreichte Traunsteins Oberbürgermeister Christian Kegel nach dem Turnier in der Turnhalle der Berufsschule II.

Bei dem jährlich in einem anderen Seminar stattfindenden Fußballturnier erneuern die Seminaristen aus Traunstein, vom Aufseesianum in Bamberg, dem Internat Kloster Ettal, von den Regensburger Domspatzen, dem Stift Kremsmünster, dem Augustinum Graz und dem Stiftsgymnasium St. Paul in Österreich sowie dem Vinzentinum in Brixen/Südtirol alte Freundschaften. − ae

